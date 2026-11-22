Вице-премьер России Андрей Никитин ожидает, что до 50% всего транспорта в стране к 2050 году станет беспилотным. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

«На горизонте 2050 года автономной может стать до половины всего транспорта», — сказал он.

По его прогнозу, к концу 2028 года на дорогах будут работать около тысячи беспилотных грузовиков, к 2030 году их парк превысит четыре тысячи, к 2035 году — около 56 тысяч машин, на которые придется почти пятая часть всех перевозок.

Никитин отметил, что массовый выход высокоавтоматизированных средств передвижения на дороги напрямую зависит от нормативной базы.

Правительство в ноябре внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о правовом регулировании беспилотного транспорта. Вице-премьер рассчитывает, что документ примут в ближайшей перспективе.