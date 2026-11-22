В России максимальный срок лишения водительских прав составляет три года, а минимальный — один месяц. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Лишение специального права назначается судьей. При этом срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет», — уточнили в ведомстве на запрос ТАСС.

В министерстве пояснили, что порядок лишения права управления транспортными средствами регулируется ст. 3.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Такое наказание применяется за грубые или систематические нарушения правил пользования специальным правом, а также в отдельных случаях уклонения от исполнения ранее назначенного административного наказания.

Кроме того, лишение прав может последовать за нарушение временного ограничения на управление транспортом, установленного в рамках исполнительного производства. При этом в главе 12 КоАП РФ, регулирующей ответственность за нарушения правил дорожного движения, максимальный срок лишения водительских прав за отдельное правонарушение составляет два года.

В частности, такое наказание предусмотрено за управление автомобилем в состоянии опьянения, передачу управления нетрезвому водителю и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, если действия не содержат признаков уголовного преступления.

Лишение прав на срок до двух лет также возможно за незаконное использование специальных световых или звуковых сигналов во время движения, нарушение ПДД с причинением вреда здоровью средней тяжести и употребление алкоголя или запрещенных веществ после ДТП до проведения освидетельствования.