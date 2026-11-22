Следственным управлением Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней учащейся колледжа, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

В ходе предварительного следствия установлено, что девушка согласилась на предложение от одного из местных жителей о «легком заработке» и передала ему свои паспортные данные, пароль от личного кабинета в банковском приложении и саму банковскую карту, впоследствии получив за это вознаграждение в размере 4000 рублей.

Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, полученный доступ к банковскому счету был использован злоумышленниками для получения денежных средств в результате мошенничества в отношении жительницы Ижевска, которая, попав под влияние аферистов, перевела на указанный ими счет 36 000 рублей. По данному факту ведется следствие в рамках статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции оперативно установили личность владельца карты, на которую поступили похищенные денежные средства, и задержали жительницу Самары. Студентка колледжа признала свою вину.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают: предложения о «легком заработке», могут оказаться частью преступной схемы и повлечь уголовную ответственность.