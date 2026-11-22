Икра минтая и тихоокеанской сельди может стать доступной альтернативой красной икре для россиян. Об этом 22 ноября сообщили в Рыбном союзе.

«Главный драйвер замещения как на праздничный стол, так и в ежедневном потреблении — икра таких массовых объектов российского промысла, как минтай и тихоокеанская сельдь», — рассказали в Рыбном союзе «РИА Новости».

По данным объединения, к середине ноября объем вылова минтая превысил 2 млн т, а добыча сельди в текущем году уже побила исторический рекорд, достигнув отметки более чем в 637 тыс. т. Такие показатели гарантируют стабильное присутствие товара на полках магазинов и его ценовую доступность.

Согласно прогнозам Рыбного союза, по итогам 2026 года суммарное производство белой икры в России составит 50–60 тыс. т.