Популярные комнатные растения, такие как алоэ, фикусы и гортензии, смертельно опасны для домашних питомцев. Об этом 21 ноября заявил доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Дамир Удавлиев, пишут "Известия".

Многие растения содержат алкалоиды, гликозиды, оксалаты и сапонины, попадание которых на кожу, шерсть или слизистые кошек и собак может вызывать тяжелые отравления. Дело в том, что ферменты, которые перерабатывают и обезвреживают токсины, у кошек и собак отсутствуют либо работают очень слабо.

«Проблема не только в нехватке отдельных ферментов, но и в фундаментальных отличиях метаболизма животных от человеческого. Токсины не связываются и не выводятся, а накапливаются в организме», — рассказал Удавлиев в беседе с RT.

По его словам, диффенбахия, монстера, спатифиллум, замиокулькас и филодендрон содержат кристаллы оксалата кальция. При контакте со слизистыми они вызывают раздражение и отек гортани, обильное слюнотечение и затруднение дыхания, а при попадании в желудок могут спровоцировать рвоту и поражение почек.

Азалия опасна содержащимися в ней грайанотоксинами, которые нарушают координацию и способны вызвать паралич дыхания в больших дозах. Саговая пальма содержит токсичный для печени питомцев циказин, а олеандр, который смертельно опасен даже в небольших количествах, — сердечные гликозиды, провоцирующие аритмию и коллапс.

В числе других потенциально опасных растений Удавлиев назвал алоэ, плющ, амариллис, гиппеаструм, кливию, цикламен, гортензию, бегонию, пуансеттию, фикусы, драцену, сансевиерию, бругмансию и молочай. Они могут вызывать рвоту, диарею, судороги, повреждение слизистых и нарушения работы сердца. Особую осторожность Удавлиев рекомендовал соблюдать с луковицами амариллиса и клубнями цикламена, где концентрация токсинов наиболее высока.