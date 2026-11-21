Премьерный показ документального фильма «Самарский драматический. Страницы истории» (12+) о жизни и судьбе Самарского академического театра драмы им. М. Горького представит Самарское отделение Союза кинематографистов РФ.

Театр — это больше, чем сцена, занавес и аплодисменты. Это живая память города и история, которая идет рука об руку с Самарской губернией уже 175 лет.

На экране оживут архивные кадры, редкие фотографии и воспоминания тех, кто создавал летопись самарской Драмы:

— от первых спектаклей в деревянном театре, где блистала великая Пелагея Стрепетова, до новаторства Николая Симонова;

— от легендарной эпохи Петра Монастырского до творческих поисков Вячеслава Гвоздкова и современных страниц жизни театра.

Это кино о преемственности, любви к сцене и людях, для которых театр стал образом жизни.

После показа у зрителей будет возможность пообщаться со съемочной группой, узнать, как собирался уникальный материал, и задать вопросы авторам проекта.

Когда и где: 24 ноября 2026 года в 16:00.

Дом кино (г. Самара, ул. Куйбышева, 96).

Вход свободный. 12+

Сценарист и режиссер — Светлана Кочергина.

Оператор-постановщик — Роман Руктанский.

Оператор — Павел Воробьев.

Звукорежиссер — Алексей Табаков.

Колорист — Вадим Френкин.

Продолжительность: 1 час 08 минут.

Фото: минкульт СО