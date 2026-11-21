Премьерный показ документального фильма «Самарский драматический. Страницы истории» (12+) о жизни и судьбе Самарского академического театра драмы им. М. Горького представит Самарское отделение Союза кинематографистов РФ.
Театр — это больше, чем сцена, занавес и аплодисменты. Это живая память города и история, которая идет рука об руку с Самарской губернией уже 175 лет.
На экране оживут архивные кадры, редкие фотографии и воспоминания тех, кто создавал летопись самарской Драмы:
— от первых спектаклей в деревянном театре, где блистала великая Пелагея Стрепетова, до новаторства Николая Симонова;
— от легендарной эпохи Петра Монастырского до творческих поисков Вячеслава Гвоздкова и современных страниц жизни театра.
Это кино о преемственности, любви к сцене и людях, для которых театр стал образом жизни.
После показа у зрителей будет возможность пообщаться со съемочной группой, узнать, как собирался уникальный материал, и задать вопросы авторам проекта.
Когда и где: 24 ноября 2026 года в 16:00.
Дом кино (г. Самара, ул. Куйбышева, 96).
Вход свободный. 12+
Сценарист и режиссер — Светлана Кочергина.
Оператор-постановщик — Роман Руктанский.
Оператор — Павел Воробьев.
Звукорежиссер — Алексей Табаков.
Колорист — Вадим Френкин.
Продолжительность: 1 час 08 минут.
Фото: минкульт СО