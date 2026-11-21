В Абу-Даби с 13 по 20 ноября проходили чемпионат и первенство мира по мультиспорту (дисциплинам триатлона) среди обычных спортсменов и параспортсменов, совмещенные с этапом Мировой серии и любительскими соревнованиями.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, Самарскую область на чемпионате мира представляли Андрей Буков и его ведущий Игорь Полянский.

Спортсмены приняли участие в дисциплинах "дуатлон" и "акватлон". Буков / Полянский стали чемпионами мира в обеих дисциплинах в классе PTVI, пишет Волга-Ньюс.