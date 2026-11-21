Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Налоговая служба во все времена являлась надежной опорой для нашего государства. И сегодня вы продолжаете ежедневно трудиться ради сохранения социально-экономической стабильности России и нашей области.

В непростых условиях внешнего давления обеспечиваете устойчивость региональных финансов, администрируя почти 89% доходов консолидированного бюджета. Благодаря вашей работе за 10 месяцев 2026 года из Самарской области в бюджетную систему Российской Федерации поступило более 1,2 триллиона рублей.

Ваша точность, ответственность и профессионализм способствуют исполнению социальных обязательств, развитию инфраструктуры в нашем регионе, укреплению уверенности его жителей в завтрашнем дне.

Благодарен вам за продуктивную совместную работу, в том числе в рамках межведомственной комиссии по мобилизации доходов. Наши усилия по снижению задолженности и новые механизмы, которые вы внедряете, показывают ощутимую эффективность: количество должников – физических лиц сократилось более чем на 50 тысяч человек, задолженность снижена на 52%. Эти средства возвращаются в бюджет и работают на территории.

Очень важно, что налоговая служба постоянно развивается и совершенствуется, использует новые подходы в работе. В этом году в рамках поручения Президента о повышении капитализации территорий вы совместно с коллегами из Правительства провели серию выездных заседаний оперативного штаба. Такой формат принципиально важен: он позволяет не ограничиваться кабинетными обсуждениями, а видеть каждую территорию, её резервы и точки роста, улучшать налоговую отдачу земельно-имущественного комплекса.

Уверен, что, продолжая объединять усилия, укрепляя наше взаимодействие, мы справимся с задачами, которые ставит перед нами время, обеспечим условия для стабильного развития Самарской области и всей нашей страны. Выражаю искреннюю благодарность каждому, кто сегодня работает ради этой цели, а также ветеранам службы, которые внесли значимый вклад в формирование эффективной налоговой системы!

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, энергии и сил для плодотворной работы!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев