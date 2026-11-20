В пятницу, 20 ноября, состоялось заседание комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей.

В нем приняли участие помощник Президента РФ, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин; председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин; статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева; Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; представители Администрации Президента РФ, других федеральных органов власти, ведомств и регионов. Самарскую область представлял губернатор Вячеслав Федорищев.

Участники обсудили результаты реализации предложений комиссии по мерам поддержки, зафиксированным в указании Президента Российской Федерации от 11 ноября 2025 года.

В своем вступительном слове Алексей Дюмин отметил, что вместе с Правительством РФ и фондом «Защитники Отечества» комиссия проделала серьезную работу. Большая часть предложений нашла свое решение, однако остается ряд проблем.

«Особое внимание необходимо обратить на два вопроса. Первое – до сих пор не внесены изменения в законодательство, позволяющие предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, погибшим на приграничных территориях, но не имевшим на момент гибели боевого задания. Из-за этого родные героев, прежде всего дети, лишены ряда мер социальной поддержки, которые распространяются на семьи ветеранов. Это принципиальный вопрос. Второе – необходимо обеспечить безбарьерный переход участников СВО из военной системы оказания медицинской и социальной помощи и реабилитации – в гражданскую. Тем более, что есть соответствующее поручение Президента. Все военные и гражданские медицинские организации должны оказывать медицинскую помощь по единым и самым высоким современным стандартам», - сказал Секретарь Госсовета.

По словам Алексея Дюмина, этот же принцип должен распространяться на все виды реабилитации ветеранов по месту их постоянного проживания после демобилизации. Речь идет о комплексном подходе при работе с каждым ветераном со стороны Минздрава, Минтруда и других заинтересованных ведомств – прежде всего, на региональном уровне.

«Кроме того, нужно добиться, чтобы вне зависимости от региона все ветераны СВО и члены их семей получали одинаковый базовый перечень мер поддержки. Указ Президента №327 был подписан в мае – в текущем бюджетном цикле, поэтому не все субъекты по объективным причинам успели реализовать его в полном объеме. Сейчас идет работа над принятием региональных бюджетов на следующий год, и с 1 января Указ должен исполняться неукоснительно. Прошу комиссию организовать мониторинг предоставления мер поддержки в регионах.

За полтора года сделано многое. Но необходимо оперативно реагировать на возникающие вопросы. Мы должны провести донастройку системы работы с ветеранами и быть готовыми к встрече всех, кто вернется домой после нашей Победы», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Игорь Бабушкин сообщил, что из 36 предложений Комиссии, поддержанных Президентом, полностью или в основной части реализованы 28. Еще восемь находятся в работе, так как связаны с необходимостью пересмотра межбюджетных отношений либо с внесением изменений в целый ряд федеральных законов.

«Это серьезная кропотливая работа, которую мы ведем вместе с Правительством и Фондом «Защитники Отечества». Один из последних примеров – решение вопроса (документ подписан Председателем Правительства Михаилом Мишустиным 14 ноября) о внесении изменений в постановление Правительства России №385 «Об особенностях определения причинно-следственной связи увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных отдельными категориями лиц, признанных инвалидами, для определения им мер социальной поддержки». Теперь ветераны боевых действий, защищавшие Донбасс с мая 2014 года и до начала спецоперации и получившие ранения и травмы, смогут рассчитывать на соответствующие льготы и пенсии как военнослужащие, имевшие боевые задания, а не как гражданские лица, пережившие «бытовые происшествия», - сказал председатель комиссии.

Анна Цивилева отметила, что обеспечение участников и ветеранов специальной военной операции необходимыми мерами социальной поддержки – безусловный приоритет Фонда: «Мы последовательно совершенствуем эту работу, укрепляем межведомственное взаимодействие. Особое внимание уделяем вопросам оказания медицинской и психологической помощи, социальной адаптации, обучения и трудоустройства. Многое уже сделано, но работа продолжается. Важно, чтобы помощь каждому герою была своевременной, эффективной и адресной».

Антон Котяков в своем докладе рассказал о том, как ветеранам помогают в получении новых знаний и приобретении новых профессий.

Михаил Мурашко доложил о широком комплексе мер медицинской поддержки ветеранов СВО, который реализуется по программе государственных гарантий.

В Правительстве Самарской области вопросы поддержки ветеранов, участников СВО и их семей находятся на особом контроле, обеспечено взаимодействие ведомств. «Работает комплексная система поддержки, включающая психологическую помощь, медицинскую реабилитацию, диспансеризацию, содействие в обеспечении занятости и другие направления», - отметил глава региона по окончании заседания.

Из 47 региональных мер социальной поддержки 26 мер переведены в электронный вид на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В регионе также действуют образовательная программа «СВОе дело», программа «Школа героев», для участников СВО предусмотрены соцконтракты, гранты «Агромотиватор». Создаются условия, чтобы ветераны СВО могли заниматься физкультурой и спортом. За 2025-2026 годы в сельских населенных пунктах региона построено 49 спортплощадок различного типа. Сегодня более 800 участников СВО, уволенных с военной службы, в том числе с инвалидностью, на льготной основе посещают государственные спортивные объекты.

«Мы продолжаем работу совместно с филиалом Госфонда «Защитники Отечества», региональными министерствами и ведомствами в едином ключе - в соответствии с главным принципом полноценной и адресной помощи нашим героям и их родным», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области