В Новокуйбышевске в ледовом дворце «Роснефть-Арена» состоялось межрегиональное физкультурное мероприятие по фигурному катанию на коньках «Возрождение» и соревнования «Юный фигурист» на призы главы города. Участниками турнира «Возрождение» стали 86 спортсменов из 18 регионов России - мальчики и девочки, которые выступили по программам 3-го и 2-го разрядов.

А уже на следующей неделе в Самаре пройдут I этап Кубка России, всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие «Самарочка» и всероссийские физкультурное мероприятие «Новое поколение».

Любителей фигурного катания приглашают на трибуны Дворца спорта имени Высоцкого! (0+)

Фото: минспорта СО