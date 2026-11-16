В рамках Международного конкурса молодых музыкантов им. Д. Б. Кабалевского в губернии проходит масштабная просветительская программа

В рамках XXX Международного конкурса молодых музыкантов имени Д. Б. Кабалевского в учреждениях культуры и образования Самарской области проходит масштабная просветительская программа. В неё вошли концерты, творческие встречи, музыкально-литературные вечера и другие события, которые знакомят молодое поколение с классическим музыкальным наследием и помогают открыть новые грани искусства.

Всего в регионе запланировано около 100 мероприятий для учащихся образовательных учреждений и их родителей.

Одно из таких событий состоялось 13 ноября в Детской музыкальной хоровой школе № 1. Гостям представили литературно-музыкальную композицию по роману Этель Лилиан Войнич «Овод». Отрывки из произведения прозвучали в сопровождении фрагментов музыки Дмитрия Шостаковича, написанной для одноимённого кинофильма.

Встреча прошла в рамках деятельности Ресурсной методической площадки «Созвучие» и была приурочена к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича и 30-летию Международного конкурса молодых исполнителей имени Д. Б. Кабалевского.

Следующим событием программы станет II Открытая региональная научно-практическая конференция «Д. Д. Шостакович в масштабе эпохи, отечественной культуры и художественного образования». Она состоится 20 ноября в Детской музыкальной школе имени Д. Д. Шостаковича.

Фото: минкульт СО