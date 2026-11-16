В Самаре состоялась конференция Российского общества колоректальных хирургов

На базе Самарского областного клинического онкологического диспансера прошел хирургический мастер-класс в рамках научно-практической конференции с международным участием, посвященной актуальным вопросам колоректальной хирургии. Организатором выступило Российское общество колоректальных хирургов.

Колоректальный рак остается одной из наиболее актуальных проблем онкологии. Ежегодно в Самарской области регистрируется порядка 2000 новых случаев заболевания. Именно поэтому особое внимание участников было уделено скринингу, раннему выявлению и хирургическому лечению колоректального рака.

«Основной метод лечения рака прямой кишки – хирургический. Он эффективен для определенной локализации и стадии процессов, позволяет радикально удалить проявления опухолевого процесса и создать лучшие условия для выздоровления и восстановления функций в послеоперационном периоде», - рассказал председатель Российского общества колоректальных хирургов Петр Царьков.

Центральным событием конференции стал мастер-класс в формате «живая хирургия» – показ реальных операций с возможностью наблюдения за ходом вмешательства и обсуждения хирургической техники в режиме реального времени. Операции и модерацию мастер-класса провели эксперты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: председатель Российского общества колоректальных хирургов, заведующий кафедрой хирургии ИКМ, директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии, д.м.н., профессор Петр Царьков и доцент кафедры хирургии ИКМ, к.м.н. Инна Тулина.

«Наша цель – повышать качество обучения и навыков наших врачей. Конференция – это хорошая возможность взаимодействовать с ведущими медицинскими и научными учреждениями страны. Более 15 лет мы с сотрудничаем с Российским обществом колоректальных хирургов. Мастер-класс Петра Владимировича – это не просто операция, а большое событие для наших специалистов. Такие мероприятия помогают узнать много нового и повышать квалификацию», - отметил главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО СамГМУ, д.м.н., профессор Олег Каганов.

Такой формат взаимодействия с ведущими федеральными центрами позволяет самарским специалистам перенимать передовой опыт, повышать квалификацию и внедрять современные подходы к лечению в повседневную практику областного онкодиспансера.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО