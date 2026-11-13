В Новокуйбышевске специалисты рассказали о профилактике сахарного диабета и его осложнений

В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом в Новокуйбышевске прошла специализированная конференция.

Более 100 жителей городского округа разных возрастов пришли, чтобы повысить осведомлённость о диабете, его профилактике, факторах риска развития заболевания, современном лечении и возможных осложнениях.

Главный эндокринолог региона Светлана Манцагова рассказала всё о сахарном диабете, а также развеяла мифы, связанные с этим заболеванием и ответила на вопросы.

«Важно своевременно выявить заболевание и начать лекарственную терапию, немедикаментозное лечение с целью профилактики развития осложнений. Поэтому важны профилактические мероприятия и диспансеризация. Наша задача - научить пациентов и их родственников жить с заболеванием. Здоровый образ жизни, правильное питание и контроль заболевания совместно с врачом-эндокринологом - залог активной и продолжительной жизни, основа здорового долголетия», - отметила специалист.

В рамках мероприятия у специалистов Центра здоровья можно было пройти профилактические обследования. На площадках Новокуйбышевской центральной городской больницы пациенты обучались посильной физической активности в разном возрасте и, как записаться к врачу с помощью электронных сервисов.

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец провёл интерактивный семинар.

«Сахарный диабет 2 типа связан с образом жизни: неправильное питание с избытком быстрых углеводов, недостаточная физическая активность - всё с возрастом может привести сначала к инсулинорезистентности, а затем к истощению функции поджелудочной железы и развитию заболевания», -рассказал Александр Муравец.

Он отметил, что правильная физическая активность в любом возрасте - залог здоровой комфортной и качественной жизни. Отказ от употребления психоактивных веществ, в том числе от курения и спиртных напитков, здоровый образ жизни, рациональное питание и качественная физическая активность замедляют процесс старения организма на 15-20 лет.

Напомним, в Самарской области продолжается работа в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который входит в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Для повышения доступности медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и нарушением углеводного обмена созданы 2 региональных эндокринологических центра в Самаре на базе Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и в Тольятти на базе Тольяттинской городской клинической больницы №1 им. В.И. Гройсмана, а также 3 межрайонных центра в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.

Фото: минздрав СО