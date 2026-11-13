С 17 ноября специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтные работы в городе

«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды.

17 ноября

В связи с ремонтными работами на НСП №13/5 с 10:00 до 13:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Кирова, 325-331, 325А; ул. Г. Димитрова, 52, 52А.

18 ноября

В связи с проведением работ по переврезке трубы с 10:00 18 ноября до 10:00 19 ноября будет отключено ХВС по адресам: ул. Ростовская, 1-52; ул. Шоссейная, 1-21; пер. Шоссейный, 1-7; ул. Западная, 12-30; ул. Казбекская, 3-25; ул. Народная, 3, 3а; ул. Пирогова, 2-16.

По адресу ул. Шоссейная, 17 будет установлен бойлер.

19 ноября

В связи с заменой задвижки диаметром 150 мм с 08:00 до 17:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Льва Толстого, 113-146; ул. Буянова, 1-33; ул. Красноармейская, 93А.

По адресу ул. Красноармейская, 93А будет установлен бойлер.

В связи с устранением утечки на трубопроводе диаметром 150 мм с 10:00 до 11:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Дыбенко, 114, 116, 118, 118А, 120; ул. Советской Армии, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121, 123; ул. Антонова-Овсеенко, 61, 79, 81, 83, 85.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.