Более 190 000 обращений приняла диспетчерская служба «РКС-Самара», из которых только 10% по существу

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области подвели итоги сезона Всероссийской акции «Вода России». Сезон длился с апреля по октябрь в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Больше 10 тысяч жителей региона вышли на уборку берегов рек и озер от мусора
В понедельник, 2 ноября 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года и продлили льготную программу для участников СВО
Оглашены победители X Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Церемония состоялась в рамках Международной недели «Народы России».
Фотограф из Самары Артур Емельянов победил в  Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Полицейскими разыскивается без вести пропавший мужчина, 1945 года рождения, который 2 ноября ушел на прогулку из дома, расположенного на ул. Первомайской, и до сих пор его местонахождение неизвестно.  
Полицейские разыскивают 81-летнего жителя Отрадного
В региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» состоялся шахматный турнир, приуроченный ко Дню народного единства.
В Самаре определили сильнейших в «Шахматной партии Единства»
С 2 по 4 ноября в Нижнем Новгороде проходит V Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт».
В Нижнем Новгороде стартовал юбилейный форум «ГосСтарт»: 1000 молодых управленцев со всей России
Температура воздуха 4 ноября в Самаре ночью +4, +6°С, днем +8, +10°С.
4 ноября в регионе дождь, до   +12°С
4 ноября в Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому», посвящённая культурному и обрядовому наследию народов Поволжья.
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
0.41
EUR 90.46
0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
В День народного единства Исторический парк «Россия - моя история» в Самаре приглашает на просветительский фестиваль
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Более 190 000 обращений приняла диспетчерская служба «РКС-Самара», из которых только 10% по существу

276
Более 190 000 обращений о проблемах на сетях водоснабжения и водоотведения поступило от жителей города в диспетчерскую службу «РКС-Самара» за 10 месяцев 2026 года.

Более 190 000 обращений о проблемах на сетях водоснабжения и водоотведения поступило от жителей города в диспетчерскую службу «РКС-Самара» за 10 месяцев 2026 года. Всего лишь 10% от этого количества – обращения по существу и по профилю предприятия.

Самарцы активно пользуются всеми каналами связи предприятия: автоматический робот-помощник, операторы колл-центра, чат-бот в Максе «Водный сигнал». Сообщить в «РКС-Самара» о проблемах несложно, поэтому сюда направляют жалобы на любые проблемы, о которых не смогли сообщить ответственным.   Подавляющее большинство обращений – около 90% – не относятся к деятельности ресурсоснабжающего предприятия или являются повторными, когда об одной и той же проблеме сообщают несколько человек.

«РКС-Самара» напоминает, что при сообщении о проблеме на централизованных сетях водоснабжения и водоотведения по телефону необходимо представиться, назвать адрес и суть проблемы, оставить телефон контакта. Также всю информацию можно передать через чат-бот в Максе «Водный сигнал» httрs://maх.ru/id7704836475_1_bot

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды.
30 октября 2026, 15:38
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы в городе с 3 ноября
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды. ЖКХ
1026
В октябре 2026 года возобновил работу сервис «Водный сигнал» от «РКС-Самара». Теперь сообщить о проблемах на централизованных сетях холодного водоснабжения и водоотведения можно через мессенджер Макс.
30 октября 2026, 09:03
«Водный сигнал» от «РКС-Самара» снова в сети: сервис работает в мессенджере Макс
В октябре 2026 года возобновил работу сервис «Водный сигнал» от «РКС-Самара» . Теперь сообщить о проблемах на централизованных сетях холодного... ЖКХ
848
«РКС-Самара» построили более 5 километров новых сетей холодного водоснабжения и водоотведения за 9 месяцев текущего года. Эти работы проводятся в рамках технологических присоединений объектов нового строительства к действующим централизованным линиям.
28 октября 2026, 14:48
Более 5 километров новых сетей водоснабжения и водоотведения построено в Самаре с начала года
«РКС-Самара» построили более 5 километров новых сетей холодного водоснабжения и водоотведения за 9 месяцев текущего года. Эти работы проводятся в рамках... ЖКХ
1062

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
288
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
3 ноября 2026  09:20
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
313
В Правительстве Самарской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам повышения качества содержания и благоустройства территорий.
2 ноября 2026  19:17
В облправительстве состоялось заседание рабочей группы по благоустройству территорий
591
Только за минувшую ночь над территорией России было перехвачено и уничтожено 212 вражеских БПЛА. Из них 46 сбиты в Самарской области.
2 ноября 2026  18:48
Только за минувшую ночь над территорией региона было перехвачено и уничтожено 46 вражеских БПЛА
617
В понедельник, 2 ноября, на оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев дал поручения строительному блоку в части повышения эффективности работы по объектам социальной инфраструктуры.
2 ноября 2026  18:20
На совещании с губернатором Вячеславом Федорищевым обсудили строительство и ввод соцобъектов
586
Весь список