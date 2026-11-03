Более 190 000 обращений приняла диспетчерская служба «РКС-Самара», из которых только 10% по существу

Более 190 000 обращений о проблемах на сетях водоснабжения и водоотведения поступило от жителей города в диспетчерскую службу «РКС-Самара» за 10 месяцев 2026 года. Всего лишь 10% от этого количества – обращения по существу и по профилю предприятия.

Самарцы активно пользуются всеми каналами связи предприятия: автоматический робот-помощник, операторы колл-центра, чат-бот в Максе «Водный сигнал». Сообщить в «РКС-Самара» о проблемах несложно, поэтому сюда направляют жалобы на любые проблемы, о которых не смогли сообщить ответственным. Подавляющее большинство обращений – около 90% – не относятся к деятельности ресурсоснабжающего предприятия или являются повторными, когда об одной и той же проблеме сообщают несколько человек.

«РКС-Самара» напоминает, что при сообщении о проблеме на централизованных сетях водоснабжения и водоотведения по телефону необходимо представиться, назвать адрес и суть проблемы, оставить телефон контакта. Также всю информацию можно передать через чат-бот в Максе «Водный сигнал» httрs://maх.ru/id7704836475_1_bot

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»