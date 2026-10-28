Более 5 километров новых сетей водоснабжения и водоотведения построено в Самаре с начала года

«РКС-Самара» построили более 5 километров новых сетей холодного водоснабжения и водоотведения за 9 месяцев текущего года. Эти работы проводятся в рамках технологических присоединений объектов нового строительства к действующим централизованным линиям.

Протяжённость новых сетей водоснабжения составила 3 км, а водоотведения – 2,1 км. Всего к централизованному холодному водоснабжению и канализации в Самаре с января по сентябрь 2026 года подключено 24 объекта.

За этот же период специалисты «РКС-Самара» заменили почти 15 км старых труб: 11,7 км сетей холодного водоснабжения и 3,1 км сетей водоотведения.

Ресурсоснабжающее предприятие последовательно решает проблему износа сетей, которая копилась десятилетиями. Это помогает снижать аварийность и обеспечивать стабильное качество водоснабжения и водоотведения в домах самарцев.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»