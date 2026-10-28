В СОУНБ пройдёт встреча, посвящённая автору книг о Крымской войне

30 октября в 17:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится научная встреча «А.П. Нахимов – хранитель родового архива и автор книг о Крымской войне». О судьбе прославленного рода и его бесценном архиве расскажет кандидат исторических наук Андрей Игоревич Макаров.

Александр Павлович Нахимов (1939–2026), прямой потомок известной морской династии, долгие годы занимался исследованиями своей родословной, собирал информацию о представителях рода Нахимовых, писал статьи и выступал с докладами на конференциях. Его главный труд – трёхтомное издание «Исторические хроники», посвящённое Крымской войне 1853–1856 гг. и герою этих событий, адмиралу П.С. Нахимову. Прославленная фигура прапрадеда, одного из главных героических символов России, стала для писателя ключевым ориентиром в работе.

Незадолго до своей кончины в июле 2026 года Александр Павлович передал Самарской областной научной библиотеке в дар третий том «Хроник». Сейчас издание представлено в книжной экспозиции историко-документального выставочного проекта «Они писали историю», в рамках которого пройдёт научная встреча. Главный библиограф издательства «Пашков дом» Российской государственной библиотеки Андрей Игоревич Макаров представит читателям СОУНБ историю рода Нахимовых. Участники встречи смогут увидеть уникальные фото- и видеоматериалы из богатого семейного архива, в который вошли редкие документы, собранные Александром Павловичем.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе нашей библиотеки «ВКонтакте».

30 октября 2026 года в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а), малый выставочный зал (2 этаж).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ