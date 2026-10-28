Полицейскими выявлена видеозапись конфликта с участием, предположительно, несовершеннолетних лиц в Самаре.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции в одном из мессенджеров выявлена публикация с видеозаписью, на которой запечатлен конфликт с участием, предположительно, несовершеннолетних лиц в Самаре.

В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются участники конфликта и обстоятельства произошедшего.

Граждан, обладающих какой-либо информацией по данному факту, просим обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области