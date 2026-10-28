САТОБ: в День народного единства пройдёт показ оперы М. Мусоргского «Борис Годунов»

4 ноября в 15:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в День народного единства пройдёт показ оперы М. Мусоргского «Борис Годунов». 12+

Оперой «Борис Годунов» 1 июня 1931 года Самарский оперный театр (называвшийся тогда Средневолжская краевая опера) открыл свой первый сезон – это была постановка режиссёра Иосифа Лапицкого и дирижёра Антона Эйхенвальда.

В спектакле оживают картины русской истории четырёхвековой давности, во многом созвучные современности. Сцены оперы следуют друг за другом, словно перелистываемые страницы рукописи летописца Пимена, и выстраиваются в динамичную последовательность от всенародного избрания царя до его трагической мучительной смерти в финале. Спектакль стал пытливым обращением России ХХI века к прошлому своей страны.

Режиссёр-постановщик – Нина Чусова, дирижёр-постановщик – Виктор Куликов, художник-постановщик – Павел Каплевич.

Фото: пресс-служба САТОБ