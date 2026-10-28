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"Инфраструктура для жизни": в Самаре завершили диагностику дорог, отремонтированных по нацпроекту 

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В Самаре инструментальная диагностика дорог, отремонтированных по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», выполнена на 100%.

В Самаре инструментальная диагностика дорог, отремонтированных по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», выполнена на 100%. Диагностика проводилась с применением комплексной мобильной лаборатории «Трасса», проверившей 41 обновленный объект, среди которых улицы Владимирская и Дачная, участки улиц Пушкина, Степана Разина, Воронежской, Бакинской, проспекта Карла Маркса и других. Общий показатель приемки дорог, отремонтированных в городе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», превышает уже 95%.

Передвижная лаборатория оснащена современными датчиками, видеокамерами и лазерным высокоточным оборудованием. Все измерения анализируются с помощью программного обеспечения. В числе прочего проверяется толщина слоев, отсутствие колейности и просадок у смотровых и дождеприемных колодцев, а также наличие либо отсутствие других дефектов. Дорожно-строительные материалы и образцы, отобранные из отремонтированных покрытий, проходят испытания в муниципальной лаборатории МБУ «Дорожное хозяйство». В дорожном сезоне 2026 года всего проведены испытания 2421 керна, в том числе 1594 — на дорогах, отремонтированных по профильному нацпроекту.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован Президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», и государственных программ Российской Федерации.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

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