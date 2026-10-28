В музей по "Пушкинской карте" на выставку Елены Коноплёвой "Это несерьезно"

Выставка «Это несерьезно» Борского краеведческого музея –это камерное ироничное размышление о гласных и негласных стереотипах в рисунке и живописи, об академизме – как в его канонических рамках, так и за их пределами.

Получив классическое художественное образование, Елена Коноплева столкнулась с устойчивым традиционным представлением об искусстве, которое продолжает определять ожидания как самих художников, так и зрителей: «серьезная» живопись якобы подразумевает реалистический подход, масштабные сюжеты, большой формат, холст и масло. Чем продиктованы эти стереотипы и насколько они обоснованны? Возможно ли воспринимать произведение искусства непосредственно, без предвзятости? Настоящая выставка – попытка выстроить со зрителем диалог на волнующую автора тему и приглашение взглянуть на картины как на свершившийся факт, свободный от устоявшихся иерархий и предписаний.

Еще в 2023 году в рамках национального проекта “Культура” Борский краеведческий музей получил государственную поддержку в части оснащения современным выставочным оборудованием.Были приобретены интерактивные сенсорные киоски, витрины, комбинированные системы хранения живописи, четырехсекционные выставочные стенды с подсветкой, стеклянные витрины на металлическом каркасе. Новое оборудование позволяет проводить выставки и экскурсии в современном формате.

Оснащение музеев региона продолжается в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта "Семья".

В этом году 14 областных и муниципальных музеев будут оснащены новым выставочным оборудованием. Новое оборудование позволит учреждениям обновить свои коллекции, внедрить современные технологии и проводить интерактивные выставки, что сделает культурное пространство более привлекательным и доступным для широкой аудитории.

Фото: минкульт СО