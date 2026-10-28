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«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Динамо» Мх

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29 октября на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против махачкалинского «Динамо».

29 октября на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против махачкалинского «Динамо». Игра 5 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России начнется в 18:00.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 16:00.

«Крылья Советов» подготовили обширную предматчевую программу.

Всех болельщиков встретят талисманы основной команды Крыс Лютик и женской команды Мята в компании птички Додо.

На площади у входа №3 можно будет сфотографироваться с клубным автобусом и брендированными автомобилями LADA.

На площади у входа №3 расположится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стена удачи», «Хватай-ка» и «Плинко». Здесь же будет работать «Мерчшоп».

На 4-м этаже трибун А и С разместятся теплые зоны.

В зоне A403 пройдут конкурсы и розыгрыши от ведущего Александра Четверикова.

В A405 можно будет отдохнуть в релакс-зоне клуба,

Рядом сыграть в EA FC на приставках, а также попробовать свои силы в сабсоккере, дартсе, настольном футболе и теннисе.

В A406 гостей ждёт интерактивное шоу Good Night Show.

Там же «Додо Пицца» проведёт мастер-класс для болельщиков.

На стадионе расскажут о благотворительном проекте «Детские деревни».

Детские зоны от «АстроЛенда» будут открыты с 16:00. В игровых пространствах, расположенных в ВИП-зоне и зоне гостеприимства на 4 этаже сектора А, детей ждут мастер-классы, встречи с любимыми героями, весёлые активности и другие интерактивные развлечения.

Нанести аквагрим можно будет на входных группах №2, №3, зонах ВИП и гостеприимства на 4 этаже трибуны А.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов»

Фирменная атрибутика будет представлена в магазинах у входа №3, в секторе С122, ВИП-зоне, зоне гостеприимства А402, а также в мобильных точках продаж на стилобате.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Динамо» Мх.

Напоминаем, что для посещения необходима Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе. График работы МФЦ, 3 вход: 14:00 – 19:00. Для оформления необходим оригинал паспорта.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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