"Крылья Советов" в Казани обыграли "Рубин" - 2:0

В 12 туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Казани встречались с "Рубином".

На 28 минуте матча Эдди Сальседо отправил мяч в ворота Никиты Кокарева, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено. На 72 минуте встречи после прострела Никиты Салтыкова Игор Вуячич срезал мяч в свои ворота – 0:1.

Через пять минут после просмотра ВАР главный арбитр зафиксировал, что Игор Вуячич сыграл рукой в своей штрафной площади и назначил пенальти, который реализовал Амар Рахманович – 0:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают махачкалинское "Динамо". Игра 5 тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в четверг, 29 октября, в 18:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".