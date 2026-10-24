Александр Губанов стал трехкратным победителем первенства мира по спортивному туризму

В Таджикистане в Душанбе завершились чемпионат и первенство мира по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

Спортсмены сборной России достойно представили нашу страну. В составе российской команды золотые награды первенства мира завоевал спортсмен из Самарской области Александр Губанов.

Александр стал победителем на пешеходных дистанциях в связке с Ильей Ивановым и смешанной связке с Ольгой Ярцевой, в группе с Константином Семеновым, Елизаветой Лучниковой и Кирой Жильцовой и в эстафете с Ильей Ивановым.

Фото: минспорта СО