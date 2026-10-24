Туроператоры региона ознакомились с туристическими возможностями Музея типографии

Сотрудники Туристского информационного центра Самарской области и представители туроператорских компаний региона провели рабочий визит в Музей типографии, расположенный в историческом здании на улице Куйбышева в доме 103. Здание является объектом культурного наследия – это доходный дом купца Юрина, возведенный в 1907 году. Дизайн интерьеров музея разработал Дмитрий Храмов, а в 2024 году проект был удостоен премии «Старый новый город» в номинации «Лучший дизайн-проект интерьеров».

Экспозиция разделена на три тематических зала.

В «Галерее отпечатков» посетители прослеживают путь развития письменности от наскальных рисунков и узелкового письма до современных технологий.

«Дореволюционный зал» раскрывает историю типографского дела в мире, России и Самаре. Здесь установлена полноразмерная копия станка Гутенберга и представлена информация о первой самарской типографии, дополненная документальным кино, которое производится непосредственно в музее.

«Советский зал» воссоздает атмосферу действовавшей ранее типографии и знакомит гостей с оригинальной печатной техникой, чернилами и кинопленками, обнаруженными в подвале здания.

Интеграция подобных уникальных объектов в туристские маршруты способствует повышению привлекательности региона и расширению экскурсионных предложений для жителей и гостей Самарской области, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Фото: Министерство туризма Самарской области