Я нашел ошибку
Главные новости:
Ограничение движения, действовавшее на трассе «Обход Тольятти», снято. Проезд для всех видов транспорта полностью восстановлен.
Открыто движение по трассе «Обход Тольятти»
 Температура воздуха 25 октября в Самаре ночью -2, 0°С, днем +11, +13°С.
25 октября в регионе без осадков, до +15°С
Сотрудники Туристского информационного центра Самарской области и представители туроператорских компаний региона провели рабочий визит в Музей типографии.
Туроператоры региона ознакомились с туристическими возможностями Музея типографии
Тольяттинский "Акрон" на своем поле обыграл московское "Динамо" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев,
Тольяттинский "Акрон" обыграл московское "Динамо" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу
В этом году фестиваль «Перепляс»  объединил более 180 участников со всей России — представителей фольклорных и хореографических коллективов, сохраняющих и развивающих традиции народного танца.
Открылся XII Всероссийский фестиваль-конкурс «Перепляс»
24 октября около дома №31 по ул.Стара-Загора столкнулись автомобили Lada Granta и Exeed.
На ул.Стара-Загора в Самаре столкнулись два автомобиля
"От лица всех жителей Самарской области благодарю вас за безупречную службу, беззаветное мужество и преданность Отечеству. "
Поздравление Вячеслава Федорищева по случаю Дня подразделений специального назначения 
В спорткомплексе «Маяк» в Самаре состоялся ежегодный физкультурно-спортивный фестиваль среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре прошел фестиваль среди детей с инвалидностью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.54
-0.59
EUR 90.24
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Туроператоры региона ознакомились с туристическими возможностями Музея типографии

235
Сотрудники Туристского информационного центра Самарской области и представители туроператорских компаний региона провели рабочий визит в Музей типографии.

Сотрудники Туристского информационного центра Самарской области и представители туроператорских компаний региона провели рабочий визит в Музей типографии, расположенный в историческом здании на улице Куйбышева в доме 103. Здание является объектом культурного наследия – это доходный дом купца Юрина, возведенный в 1907 году. Дизайн интерьеров музея разработал Дмитрий Храмов, а в 2024 году проект был удостоен премии «Старый новый город» в номинации «Лучший дизайн-проект интерьеров».

Экспозиция разделена на три тематических зала.

В «Галерее отпечатков» посетители прослеживают путь развития письменности от наскальных рисунков и узелкового письма до современных технологий.

«Дореволюционный зал» раскрывает историю типографского дела в мире, России и Самаре. Здесь установлена полноразмерная копия станка Гутенберга и представлена информация о первой самарской типографии, дополненная документальным кино, которое производится непосредственно в музее.

«Советский зал» воссоздает атмосферу действовавшей ранее типографии и знакомит гостей с оригинальной печатной техникой, чернилами и кинопленками, обнаруженными в подвале здания.

Интеграция подобных уникальных объектов в туристские маршруты способствует повышению привлекательности региона и расширению экскурсионных предложений для жителей и гостей Самарской области, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

 

Фото:   Министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Проект Большая Самарская Тропа, поддержанный Фондом Президентских грантов, вошел в число финалистов премии – в номинации «Больше, чем поход».
17 октября 2026, 17:55
Проект Большая Самарская Тропа  в числе финалистов Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»
Проект Большая Самарская Тропа, поддержанный Фондом Президентских грантов, вошел в число финалистов премии – в номинации «Больше, чем поход». Общество
1278
Отдых на природе и знакомство с животными в экопарке «Маламут Ленд». Туристическая площадка расположена в живописном месте между Самарой и Тольятти.
14 октября 2026, 14:59
Семейный отдых на природе - популярное направление среди жителей и гостей Самарской области
Отдых на природе и знакомство с животными в экопарке «Маламут Ленд». Туристическая площадка расположена в живописном месте между Самарой и Тольятти. Туризм
643
Круглогодичная база «Дом четырёх стихий» на острове Серный в Красноглинском районе, это настоящее убежищем от суеты в сезон золотой осени.
10 октября 2026, 18:42
Самарская область предлагает жителям и гостям региона для осеннего отдыха множество интересных локаций
Круглогодичная база «Дом четырёх стихий» на острове Серный в Красноглинском районе, это настоящее убежищем от суеты в сезон золотой осени. Туризм
1269
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
493
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
507
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
500
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
585
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026  17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
853
Весь список