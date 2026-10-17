Проект Большая Самарская Тропа  в числе финалистов Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

Проект Большая Самарская Тропа, поддержанный Фондом Президентских грантов, вошел в число финалистов премии – в номинации «Больше, чем поход». Теперь 72 команды и индивидуальных участника встретятся на очном этапе в Москве и защитят проекты перед экспертным советом. До 25 октября проходит народное голосование, и его результат напрямую влияет на итог.



Большая Самарская Тропа – это маршрут, который начинается в Самаре от Стадиона «Самара-Арена» и заканчивается в Тольятти у памятника В. Татищеву. Путь пролегают по лесистой местности, в том числе по территории национального парка "Самарская Лука", с горными участками, по берегам реки Волга, обзорным площадкам и туристическим объектам. Длина основной ветки Тропы- 100 километров, общая протяженность всех маршрутов – более 200 км. По маршруту установлены маркерные знаки и стенды с навигацией, правилами поведения в лесных зонах и особо охраняемых природных территориях, оздоровительной ходьбы, информацией о растительном и животном мире.



Как проголосовать:



Перейдите по ссылке: vk.cc/d2Buam



Найдите Социальный проект по укреплению института семьи средствами туристических походов «Большая Самарская Тропа», нажмите «Проголосовать».

Фото: министерство туризма Самарской области