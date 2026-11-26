В России впервые сертифицирован автомобильный туристический маршрут по ГОСТ. Автомобильный маршрут «В поисках Аленького цветочка» в Самарской области стал первым в стране, прошедшим сертификацию по национальным стандартам. Эксперты органа по сертификации «Роскачество – Туризм» подтвердили соответствие маршрута требованиям двух ГОСТов – 32612-2014 и 50690-2017.

«Была проделана серьезная работа, чтобы жители нашей большой страны могли познакомиться с красотами и достопримечательностями Самарской области. Этот маршрут будет интересен не только гостям региона, но и коренным самарцам. Маршрут очень хорошо продуман и составлен по логистике, включены действительно знаковые места, гармонично сочетаются история и природа регион», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

970 километров, 4 дня и 16 туристических точек – маршрут объединяет природные достопримечательности, исторические места и культурное наследие Самарской области. Путешествие начинается у краеведческого музея в селе Борское и завершается в Барском саду усадьбы Неклюдовых в Камышлинском районе.

В основе маршрута – сказка Сергея Аксакова «Аленький цветочек» и история его семьи. Путешественники смогут прогуляться по купеческой Самаре, познакомиться с современным Тольятти, посетить национальный парк «Самарская Лука» и Жигулёвский заповедник, где, по преданию, растет прототип знаменитого Аленького цветочка.

Сертификация подтверждает безопасность, качество услуг, квалификацию персонала, соблюдение экологических требований и достоверность информации о туристических объектах, местах размещения и питания.

Для путешественников сертификация служит подтверждением соответствия маршрута установленным требованиям, а для региона – дополнительным инструментом повышения доверия к туристическому продукту. Информация о сертификации внесена в реестр Росаккредитации.

Сертификация автомобильного маршрута «В поисках Аленького цветочка» полностью соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Фото: министерство туризма Самарской области