Доставлять продукты будут не только курьеры, но и автономные роботы-доставщики, оборудованные отсеком для перевозки грузов. Яндекс Лавка запустилась совместно с ГК «Континент».

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли региона Денис Гурков, руководитель франшизы Яндекс Лавки Мария Швиндт, руководитель рободоставки Яндекс Лавки Иван Хохлин, руководитель ГК «Континент» Сергей Кабанов.

«Последовательно и комплексно развиваем беспилотные технологии в регионе. Внедрение нового формата доставки стало возможным, благодаря экспериментальному правовому режиму, запущенному по решению Правительства РФ. Самарская область вошла в число 35 регионов, где он уже начал действовать», - отметил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Макс.

Для жителей это означает получение необходимых товаров за считанные минуты, а для экономики Самарской области — развитие сегмента электронной коммерции, создание более 500 новых рабочих мест и появление ещё одного мощного канала сбыта для локальных производителей.

Уже на старте в ассортимент самарской «Лавки» вошли около 400 позиций от местных поставщиков, включая товары под региональным брендом «Самарский продукт».

Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области: «Приход в регион современных цифровых сервисов торговли — это не только дополнительный комфорт для жителей, но и новые возможности для самарского бизнеса. Уверен, что работа сервиса будет полезной для людей, эффективной для бизнеса и послужит дальнейшему повышению качества жизни в нашей губернии!», сообщает пресс-служба Минпромторга СО

Фото: Минпромторг Самарской области