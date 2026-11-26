Министерство промышленности и торговли Самарской области продолжает системные контрольно-надзорные мероприятия по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции на потребительском рынке региона.

Вчера, 25 ноября 2026 года, специалисты ведомства провели контрольную закупку в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность в магазине сети «Живо-пиво» по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, 47.

Проверка выявила грубые нарушения действующего законодательства. Из незаконного оборота изъята алкогольная продукция (пиво и пивные напитки) объемом 830 литров.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены административные производства по ряду статей Кодекса РФ об административных правонарушениях:

• ст. 14.19 — оборот алкогольной продукции без обязательной фиксации в ЕГАИС;

• ч. 4 ст. 15.12 — оборот алкогольной продукции без маркировки;

• ст. 15.12.1 — непредставление сведений об обороте товаров в государственную систему «Честный ЗНАК»;

• ч. 2 ст. 14.16 — оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства;

• ч. 3 ст. 14.16 — нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Благодаря контрольно-надзорной работе специалистов Минпромторга из нелегального оборота в регионе только за 2026 год изъято 4 930 литров контрафактного и незаконно реализуемого алкоголя.

Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области:

«Нелегальный алкоголь — это риск для здоровья и жизни людей. Контроль будет продолжен, а нарушения — пресекаться. Призываю бизнес работать строго в правовом поле, а жителей — покупать алкоголь только в проверенных магазинах и обращать внимание на маркировку»

Министерство промышленности и торговли напоминает участникам потребительского рынка о необходимости строгого соблюдения требований законодательства: реализация спиртных напитков без лицензии, сопроводительных документов, фиксации в ЕГАИС и системе «Честный ЗНАК» влечет за собой административную ответственность, крупные штрафы и конфискацию продукции.

«Горячая линия» по незаконной продаже алкоголя: 2000-123 (круглосуточно)

Фото: минпромторг СО