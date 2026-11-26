В Таиланде в Бангкоке состоялся международный турнир по спортивной гимнастике - 5th JRC Artistic Gymnastics Stars Championship 2026.

В составе сборной России выступил спортсмен из Самарской области, воспитанник тольяттинской СШОР № 10 «Олимп» Максим Баннов. Для него это был первый международный старт в карьере - и сразу же победный:

командное первенство (в составе юниорской сборной России)

финал на перекладине

личное многоборье

финал на кольцах

Тренерский штаб: Олега Ярыгина, Ирину Шестакову, Максима Меркушина.

Фото: минспорта СО