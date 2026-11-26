В Таиланде в Бангкоке состоялся международный турнир по спортивной гимнастике - 5th JRC Artistic Gymnastics Stars Championship 2026.
В составе сборной России выступил спортсмен из Самарской области, воспитанник тольяттинской СШОР № 10 «Олимп» Максим Баннов. Для него это был первый международный старт в карьере - и сразу же победный:
командное первенство (в составе юниорской сборной России)
финал на перекладине
личное многоборье
финал на кольцах
Тренерский штаб: Олега Ярыгина, Ирину Шестакову, Максима Меркушина.
Фото: минспорта СО