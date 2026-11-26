В Самарской области реализуется проект по скринингу колоректального рака. Мероприятия по раннему выявлению онкологических заболеваний проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Колоректальный рак занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологической заболеваемости региона. Ежегодно выявляется порядка 2000 случаев. Наибольшее число заболеваний регистрируется у пациентов в возрастной группе от 65 до 75 лет, как среди мужчин, так и среди женщин. Основной опасностью является бессимптомное развитие заболевания.

Скрининг включен в программу диспансеризации. В него входит анализ на скрытую кровь иммунохимическим количественным методом и колоноскопия при положительном результате теста. Исследование проводится в рамках диспансеризации взрослого населения, начиная с 40 лет 1 раз в 2 года, с 65 лет - ежегодно.

На первом этапе пациенты сдают материал в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. После чего исследование выполняется в одном из медицинских учреждений региона, которые принимают участие в проекте. При положительном результате пациент направляется на второй этап – колоноскопию.

«Важен осознанный подход к здоровью: регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях. Тестирование на скрытую кровь выявляет патологические изменения кишечника, когда симптомов ещё нет. При положительном тесте не стоит бояться колоноскопии – именно она поможет уточнить состояние и получить полную картину – поэтому важно пройти обследование. Раннее выявление колоректального рака позволяет провести малоинвазивное лечение и сохранить качество жизни», – рассказал главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО СамГМУ, д.м.н. Олег Каганов.

В 2026 году в рамках скрининга колоректального рака тестирование прошли свыше 280 000 человек. Положительный результат выявлен у 15000 пациентов, на второй этап скрининга направлено более 7000 человек. Благодаря исследованию выявлено 328 случаев колоректального рака, 241 из них на 1-2 стадии.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО