В рамках акции «Новый Финист. Самара — Пенза» почти в два раза снизили цены на билет. До 23 декабря 2026 года пассажиры поезда № 809/810 смогут отправиться в соседний регион всего за 650 рублей.

Также сниженные тарифы действуют для поездок по промежуточным маршрутам, в частности, Самара — Сызрань, Пенза — Кузнецк и т.д.

Спецтариф действует на поездки по вторникам и средам в вагонах с местами для сидения (классы 2С и 2Ж).

Напомним, современный скоростной состав отечественного производства отправился в свой первый рейс 1 октября 2026 года, он заменил ранее курсировавший на этом направлении «Дневной экспресс».

Электропоезд № 809/810 «Финист» курсирует ежедневно, отправляясь:

из Самары в 18:53 (прибытие в Пензу в 22:32)

из Пензы в 6:54 (прибытие в Самару в 12:27)

Вагоны оснащены кондиционерами и биотуалетами, удобными креслами, вместительными багажными стеллажами.

В пути следования поезд делает остановки в Чапаевске, Сызрани, Кузнецке и других городах и населённых пунктах, сообщает пресс-служба КбшЖД.