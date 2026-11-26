Открылось народное голосование за номинантов награды Знание.Премия — флагманского проекта Российского общества «Знание». Самарская область представлена в номинации «За лучшую просветительскую книгу» и в новой номинации «Просветительский регион года». Жители области могут принять участие в голосовании в чат-боте в мессенджере МАХ.

В чат-боте доступна информация о номинантах, а также записи их выступлений в рамках очной защиты просветительской деятельности перед членами Почетного жюри. Защита состоялась 25 ноября 2026 года в Москве.

Открывая заседание Почетного жюри, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил масштаб просветительской деятельности номинантов 6 сезона: «122 номинанта, которых мы сегодня оцениваем, охватили 75 млн слушателей, а охват их работы в интернете — 2,6 млрд просмотров. На премию подаются только лучшие, и среди них колоссальная конкуренция: конкурс на место в шорт-листе был более 100 человек на место».

Просветительскую деятельность Самарской области представил помощник губернатора Самарской области, заместитель председателя Наблюдательного совета Самарского регионального отделения общества «Знание» Марк Шлеенков. Напомним, председателем наблюдательного совета Общества «Знание» в Самаре является Губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона подчеркивал, что в числе приоритетных задач — взаимодействие с обществом, увеличение количества лекторов Общества и масштабирование проектов на территории региона, - такой подход позволяет усилить связь власти, науки и просвещения.

Так, за 2025–2026 годы в регионе прошло более 27 тыс. просветительских мероприятий, их участниками стали 1,83 млн человек — почти 59% жителей. Значительную часть этого охвата дали федеральные акции, которые область проводит с размахом: в 2025 году эстафета финансовой грамотности «Мои финансы» включила 18 тыс. мероприятий для всех возрастов — от азбуки инвестора до цифровой безопасности — и собрала более 1 млн участников, а «Диктант Победы» в 2026 году прошёл на рекордных 2 086 площадках с участием 140 тыс. человек.

Наряду с федеральными акциями регион реализует собственные проекты, прежде всего в науке и краеведении. Научпоп-портал «Одержимы наукой» Самарского университета за первый сезон выпустил 210 видеосериалов, подкастов и лонгридов, их охват в 2025 году составил 11,6 млн человек. Конкурс «Спутник» и серия занятий для школьников по ракетно-космической и инженерной науке собрали 5,7 тыс. очных участников и 960 тыс. онлайн-просмотров. Краеведческий проект «Неочевидная Самара» снял 16 фильмов об архитектурных, исторических и природных тайнах края (89 тыс. зрителей). Археопарк «Древний мир» знакомит с историей через ремёсла и экспериментальную археологию (10 тыс. посетителей), а Ботанический сад Самарского университета реализовал экологические просветительские инициативы для 24 тыс. человек.

Самарская область активно работает с Российским обществом «Знание». В области 405 лекторов просветительской организации: с начала 2025 года они провели свыше 2 тыс. лекций, а число лекториев «Знания» выросло с 19 до 57. В проекте «Чтецкие программы» пилотный регион вышел на первое место: литературные клубы зарегистрированы во всех образовательных организациях, их слушателями стали более 38 тыс.человек.

В номинации «За лучшую просветительскую книгу» Самарскую область представляет книга «Энергоармия. Рассказы об истории энергетики России» Владимира Громова. Она написана для старшеклассников и простым языком рассказывает, как развивалась отечественная электроэнергетика, чего добились советские и российские энергетики и чем занимаются специалисты отрасли, — чтобы школьники могли всерьёз задуматься об инженерной профессии. Книга вышла в 2025 году к 80-летию Победы при поддержке компании «Т Плюс» тиражом 1 тыс. экземпляров и разошлась по библиотекам 16 регионов. При этом её аудитория оказалась гораздо шире тиража: на основе книги в Кирове, Перми, Самаре, Оренбурге и Дзержинске прошли уличные выставки, которые увидели сотни тысяч человек.

В народном голосовании участвуют 110 номинантов: 59 просветителей, 46 проектов и 5 субъектов РФ. Претенденты представлены в 14 номинациях, в каждой из которых можно отдать свой голос за одного просветителя или просветительский проект.

Фото: Константин Бирюков / Российское общество «Знание»