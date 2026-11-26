Средняя оптовая стоимость тушки бройлера за минувшую неделю опустилась до 243 рублей за килограмм, что на 3% ниже показателя предыдущего семидневного периода.

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства AD Libitum.

Как следует из публикации, отрицательная ценовая динамика подтверждается статистикой «Мясоинфо» и Национального союза птицеводов, а незначительное удешевление продукции также зафиксировал представитель компании «Черкизово».

«Средняя оптовая цена тушки бройлера за период с 16 по 22 ноября 2026 года составила 243 рубля за килограмм — на 3% меньше, чем неделей ранее (с 9 по 15 ноября)», — отмечается в материале.

По оценке авторов публикации, текущее падение стало первым случаем снижения оптовых расценок на тушку курицы как минимум с середины августа.