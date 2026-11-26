В среду, 25 ноября 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарского региона под председательством первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова. Был рассмотрен ряд социально важных вопросов.

Члены облправительства утвердили внесение на рассмотрение Самарской Губернской Думы законопроекта, предусматривающего первоочередной прием детей учителей в государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования. Проект закона разработан министерством образования во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах поддержки учителей». На заседании регионального кабинета министров документ представил министр образования Самарской области Виктор Акопьян. «Указанная мера распространяется на детей учителей государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам. Изменение вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования закона», – сообщил он.

Далее законопроект поступит в Самарскую Губернскую Думу.

На заседании Правительства Самарской области утвержден новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям.

«Регстандарт устанавливается в целях предоставления министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области гражданам социальной поддержки в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле таких расходов в совокупном доходе семьи», – пояснила врио руководителя комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области Оксана Никитина.

Увеличение размера регионального стандарта в среднем составит 10,5%. С учетом нового размера регстандарта субсидии будут пересчитаны автоматически.

О развитии в регионе сферы малого и среднего предпринимательства доложила министр экономического развития и инвестиций Самарской области Анастасия Рыбакова. Она отметила, что в 2026 году сектор МСП сохраняет положительную динамику. В регионе растёт число предпринимателей и самозанятых, увеличиваются поступления в бюджет. В то же время на фоне общего роста субъектов малого и среднего предпринимательства сокращается число юридических лиц, снижается численность работников и оборот малых предприятий. Предприниматели адаптируются к новым условиям, но часть компаний вынуждена оптимизировать издержки, пересматривать бизнес-модели и корректировать планы развития.

Председатель Правительства Самарской области дал поручение министерству проработать дополнительные меры поддержки для бизнеса: «С учетом изменяющейся обстановки, надо подумать, какую еще помощь мы можем оказать субъектам малого и среднего предпринимательства, какие механизмы реализовать».

Фото – пресс-служба Правительства Самарской области