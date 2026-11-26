Лепка снеговика — одна из главных зимних забав. Традиция появилась еще в Древней Руси, однако и сегодня во дворах часто лепят фигуры после снегопадов. О том, в какую погоду и как правильно слепить снеговика, чтобы он не упал, — в материале URA.RU.

В Европе снеговик считался символом злых сил. Первые упоминания о таком персонаже относятся к XIV веку. Само слово пришло из Германии. На Руси вместо снеговиков лепили снежных баб, которым приписывалась власть над снегом и метелью. В христианской традиции снеговик ассоциировался с небесным вестником, так как его создают из снега, выпавшего с неба.

Многие и сегодня полагают, что снеговику можно доверить свое желание: по мере таяния он якобы возвращает его на небо. В XVIII столетии в России традицию лепить снеговиков возобновил Петр I. Зимой император сам лепил снежные фигуры и устраивал для придворных и знати состязания по их лепке.

В современной культуре снеговики — добрые помощники Деда Мороза, поэтому дети чаще всего уверены, что передать новогоднее желание они должны именно снеговикам.

В какую погоду лучше лепить снеговика

Для лепки снеговика подходит температура воздуха, близкая к нулю (от −1 до +1 градуса). При таких значениях часть снежинок подтаивает, и образующаяся между ними вода связывает их подобно природному клею. Благодаря этому из снега удается скатывать плотные комья.

Чтобы проверить снег, нужно слепить небольшой снежок. Если он легко формируется, не рассыпается при слабом нажатии и не выделяет воду, условия — идеальные. Если снежок тут же распадается, снег слишком сухой. Если же он становится тяжелым и водянистым, влаги в нем уже слишком много.

Как слепить снеговика: подробная инструкция

Материалы для лепки

три снежных кома в классической пропорции примерно 3:2:1;

морковь для носа;

кусочки угля или крупные пуговицы для глаз;

ветки или палочки для рук;

ведро, шарф и другие аксессуары для декора;

непромокаемые перчатки, чтобы руки не мерзли во время работы.

Процесс лепки

Сформируйте нижний шар. Зачерпните пригоршню снега и слепите плотный комок. Затем постепенно добавляйте новые порции, пока диаметр шара не составит около 30 см. Положите его на снежную поверхность и продолжайте катить, периодически меняя направление, чтобы он не приобрел форму цилиндра. По ходу работы время от времени уплотняйте ком похлопыванием ладоней.

Сделайте средний шар. Для следующего элемента слепите еще один ком большего размера, диаметром около 50–60 см. Установите его точно по центру нижнего шара. Для большей устойчивости конструкции верхнюю часть нижнего шара можно немного выровнять, сформировав ровную площадку.

Сформируйте голову. Снежный ком диаметром около 30 см необходимо водрузить на верхнюю часть конструкции. Стыки между элементами рекомендуется дополнительно скрепить свежим снегом.

Если шары получились неровными, то форму можно подкорректировать, добавив или убрав снег после лепки.

Как слепить снеговика из рыхлого снега

Из белой ситцевой ткани шьются крупные мешки.

Мешки наполняют снегом и перевязывают тесьмой, в результате чего получаются шарообразные элементы.

Для черт лица и декоративных деталей используется фетр. Ткань допускается слегка увлажнить и прислонить к снежным мешкам: при сохранении морозной погоды фетр надежно фиксируется.

Снеговик опрыскивают водой из распылителя, благодаря чему на его поверхности образуется тонкая ледяная корка.

Ошибки при лепке снеговика

Неправильные пропорции. Если сделать нижний шар слишком маленьким, а верхний — слишком большим, снеговик потеряет устойчивость и может упасть. Классическими считаются пропорции около 3:2:1: самый большой шар — внизу, средний — немного меньше, а голова — самая маленькая.

Отсутствие «подушки». Если не утрамбовать снег у основания и не выровнять площадку, снеговик может накрениться или сползти в сторону.

Слабое соединение снежных шаров. Простое размещение одного снежного шара на другом ненадежно: верхний шар начнет соскальзывать. Чтобы этого не произошло, перед установкой следующего шара верхнюю часть предыдущего следует слегка утрамбовать, что увеличит площадь их соприкосновения. Кроме того, место стыка рекомендуется дополнительно укрепить свежим липким снегом.

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