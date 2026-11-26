С августа по ноябрь 2026 года пассажиры пригородных поездов в Самарской области приобрели порядка 7 тыс. билетов с помощью чат-бота «Электрички РЖД». Сервис работает круглосуточно — оформить поездку можно в несколько кликов, без очереди в кассу.

В одном заказе доступны до пяти разовых билетов без указания мест.

Также через чат-бот можно оформить билеты на провоз спортивного инвентаря, багажа и домашних животных.

Чат-бот «Электрички РЖД» — удобный способ спланировать поездку и купить билет онлайн.