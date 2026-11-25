«По предварительной информации, 25 ноября в Самаре в результате вражеской атаки БПЛА повреждения различной степени получили 6 многоквартирных домов в Ленинском и Куйбышевском районах», — сообщают в администрации города.

В настоящее время по всем нам известным адресам специальные комиссии проводят обследования. Большая часть зданий обследована, комиссии работают уже в частном секторе, пишет 63.ру.

Также в мэрии сообщили, что электроснабжение, газоснабжение и отопление восстановят в ближайшее время.

Более того, стало известно, что погибший был жителем Волжского района.