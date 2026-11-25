Завтра, 26 ноября, на сцене Самарской филармонии состоится открытие XXX Международного конкурса молодых музыкантов имени Д. Б. Кабалевского. (0+)



Гостеприимная столица регионов встречает участников со всей России и зарубежья. Среди гостей конкурса: Китай, Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан.



Юбилейный конкурс привлек внимание студентов консерваторий России, в числе которых Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Российская академия музыки имени Гнесиных, консерватории и институты искусств Санкт-Петербурга, Минска, Уфы, Оренбурга, Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, Астрахани, Казани.



В течение конкурсной недели участников и зрителей ждёт насыщенная программа: конкурсные прослушивания, мастер-классы от членов жюри, концерты с участием лауреатов и призёров.



В рамках проведения конкурса в музыкальных школах и школах искусств пройдут конференции, лекции, концерты и творческие встречи. Также состоятся показы документальных фильмов, посвящённых жизни и творчеству Дмитрия Кабалевского, истории конкурса и его участникам.



В адрес участников конкурса приветствие направила Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации:



Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас на XXХ Международном конкурсе молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского.



Это смотр с большой историей и сегодня он является авторитетной площадкой, где молодые музыканты могут показать себя, услышать оценку профессионалов и сделать шаг в большую творческую жизнь. Важно, что здесь звучит не только классика, но и сочинения современных композиторов – так музыкальная традиция не застывает во времени, а передается следующим поколениям.

Особые слова благодарности выражаю преподавателям за колоссальный труд по подготовке своих учеников и студентов. Вы вкладываете в работу не только мастерство, но и душу.



Желаю участникам уверенности в своих силах и удачи. Пусть талант, трудолюбие и любовь к избранному делу с годами только крепнут и ведут вас к новым победам!



Все мероприятия конкурса бесплатны и открыты для широкой аудитории. Приглашаем жителей и гостей Самары стать частью этого значимого музыкального события!

Фото: минкульт СО