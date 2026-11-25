25 ноября состоялся квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков Самарской области.



Четыре из пяти экскурсовода прошли аттестацию и подтвердили свою квалификацию, в том числе продемонстрировав свои знания об особо охраняемых природных территориях.



Вместе с тем напоминаем, что с 1 марта 2025 года аттестация является обязательной для осуществления экскурсоводами профессиональной деятельности!



Кроме того, экскурсоводам предоставляется возможность пройти аттестацию по отдельным муниципальным образованиям Самарской области, особо охраняемым природным территориям, а также выполнить практическое задание в рамках квалификационного экзамена на примере самостоятельно разработанного туристского маршрута.



Подать заявление на прохождение аттестации можно на едином портале государственных и муниципальных услуг (по ссылке www.gosuslugi.ru/600362/1/form).



Перед подачей документов необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ предварительная консультация по телефону +7 (846) 214-71-90 или по электронной почте YurtaevaAY@samregion.ru (в теме письма укажите «Вопрос по аттестации»).

Фото: министерство туризма Самарской области