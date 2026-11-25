В пресс-центре медиаагентства «Самара 450» состоялась пресс-конференция, посвящённая обеспечению безопасности дорог Самарской области в зимний период. В мероприятии приняли участие начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Игорь Бобров, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области — руководитель департамента планирования и развития дорожного хозяйства Александр Востриков и председатель Самарской областной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ольга Доронина.

Главными причинами зимних аварий специалисты назвали несоответствие скорости дорожным и метеорологическим условиям и сокращённую дистанцию. Ограниченная видимость в сумерках резко снижает запас времени на манёвр. Ключевые нарушения, влияющие на тяжесть последствий, — выезд на встречную полосу и непредоставление преимущества пешеходам.

Как отметили в Госавтоинспекции по Самарской области, за январь — ноябрь 2026 года на дорогах региона зарегистрировано 2 658 ДТП с пострадавшими — на 3,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число погибших снизилось на 19,52% (с 246 до 198 человек).

Ежегодно специалисты областного минтранса совместно с Госавтоинспекцией готовят перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках автодорог. В 2026 году министерством совместно с управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области разработано 290 инженерных мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП. Реализация этих мероприятий уже подходит к завершению.

«Это устройство дорожных знаков, установка барьерного ограждения, установка и ремонт светофорных объектов, установка подсветки контура Г-образной опоры светофора, устройство шумовых полос, установка светофорных комплексов Т.7 с освещением, совмещение нерегулируемых пешеходных переходов с искусственными дорожными неровностями с установкой соответствующих дорожных знаков, установка проекционных пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки», — отметил Александр Востриков.

«В очагах аварийности кроме инженерных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются камеры фотовидеофиксации. Сейчас они стоят именно в тех местах, где произошли дорожно-транспортные происшествия», — добавил Игорь Бобров.

Повышение безопасности на дорогах — одна из ключевых задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря нацпроекту в 2026 году в рамках капитального ремонта региональных дорог обустроено 12,5 тысяч погонных метров тротуаров и 6,8 тысяч погонных метров уличного освещения, проведено обустройство дорог другими необходимыми элементами безопасности дорожного движения.

Участники пресс-конференции также подчеркнули, что значительная часть наездов на пешеходов приходится на тёмное время суток. Световозвращающий элемент делает пешехода видимым для водителя с расстояния до 150 метров против нескольких десятков метров у тёмной одежды — это даёт время среагировать и затормозить. Специалисты призывают использовать световозвращатели всем пешеходам, а детям — размещать их на одежде с двух сторон и на рюкзаке.

Фото: magnific.com