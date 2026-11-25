27 ноября 2026 в Самаре пройдет встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра и кино Денисом Власенко.



Мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который Российское общество «Знание» реализует совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Встреча соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети». Она будет организована на площадке партнера проекта — книжного магазина «Читай-город».



Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Денис Власенко расскажет, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли, а также поделится с участниками секретами выразительного чтения.



Дата и время: 27.11.2026 в 15:00

Место: Самара, ТЦ «Опера», Ленинградская д. 64, магазин «Читай-город», 4 этаж



(12+)

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества "Знание"