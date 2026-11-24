27 ноября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется выставка Натальи Шепелевой «Счастливый год». Самарская художница представит работы, посвящённые семейному уюту, счастью материнства и любви к родному краю.

Наталья Шепелева, член Союза художников России и мать пятерых детей, с 1990-х годов является постоянной участницей областных, всероссийских и международных выставок. Её работы хранятся в музеях и частных коллекциях России, Германии, Швейцарии и Франции, а персональные выставки проходили в Самарском областном художественном музее, Пензенской государственной картинной галерее, Доме учёных в Сарове, Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, Казанской галерее современного искусства и на других площадках. Экспозиция «Счастливый год» приурочена к 50-летнему юбилею художницы.

Живописную манеру Натальи Шепелевой отличают смелые фактурные мазки, яркий сочный колорит и светлое, мажорное настроение: в работах сочетаются элементы импрессионизма и экспрессии, а само творчество исследователи отмечают за декоративность и театральность. Своей главной темой художница называет окружающий мир в полноте яркой и неповторимой красоты, а в работах стремится передать ощущение счастья и ценность момента «здесь и сейчас».

Открытие состоится 27 ноября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

Вход на открытие свободный!

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