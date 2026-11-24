Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировала продажи новогодней классики и выяснила, в каких регионах страны к празднику готовятся с книгой в руках. Лидером стала Самарская область, за ней следуют Омская область и Пермский край. Столица с Московской областью оказались лишь на пятом месте.

ТОП-10 регионов по чтению новогодней классики

Самарская область Омская область Пермский край Краснодарский край Москва и Московская область Ростовская область Свердловская область Ставропольский край Новосибирская область Республика Татарстан

В рейтинге представлены все регионы: Поволжье, Урал, Сибирь и юг страны.

Что покупают

Спрос на новогоднюю классику растёт по всей стране. С января по ноябрь 2026 года «Читай-город» продал таких книг на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в ноябре продажи выросли на 27% к ноябрю 2025 года.

ТОП-5 новогодних произведений за ноябрь 2026 года:

«Щелкунчик и мышиный король», Э.Т.А. Гофман «Ночь перед Рождеством», Н. Гоголь «Дары волхвов», О. Генри «Снежная королева», Х.К. Андерсен «Синяя птица», М. Метерлинк

ТОП-5 новогодних произведений за ноябрь 2026 года в Самарской области:

«Ночь перед Рождеством», Н. Гоголь «Снежная королева», Х.К. Андерсен «Щелкунчик и мышиный король», Э.Т.А. Гофман «Дары волхвов», О. Генри «Серебряные коньки», М. Додж

Диккенс подогревает интерес

К выходу фильма «Скрудж» по повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» «Читай-город» изучил и продажи автора. В ноябре они выросли на 70% к ноябрю 2025 года и на 60% к октябрю 2026 года. Сборник «Рождественские повести» вырос в 2,6 раза по сравнению с октябрём.