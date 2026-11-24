Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировала продажи новогодней классики и выяснила, в каких регионах страны к празднику готовятся с книгой в руках. Лидером стала Самарская область, за ней следуют Омская область и Пермский край. Столица с Московской областью оказались лишь на пятом месте.
ТОП-10 регионов по чтению новогодней классики
- Самарская область
- Омская область
- Пермский край
- Краснодарский край
- Москва и Московская область
- Ростовская область
- Свердловская область
- Ставропольский край
- Новосибирская область
- Республика Татарстан
В рейтинге представлены все регионы: Поволжье, Урал, Сибирь и юг страны.
Что покупают
Спрос на новогоднюю классику растёт по всей стране. С января по ноябрь 2026 года «Читай-город» продал таких книг на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в ноябре продажи выросли на 27% к ноябрю 2025 года.
ТОП-5 новогодних произведений за ноябрь 2026 года:
- «Щелкунчик и мышиный король», Э.Т.А. Гофман
- «Ночь перед Рождеством», Н. Гоголь
- «Дары волхвов», О. Генри
- «Снежная королева», Х.К. Андерсен
- «Синяя птица», М. Метерлинк
ТОП-5 новогодних произведений за ноябрь 2026 года в Самарской области:
- «Ночь перед Рождеством», Н. Гоголь
- «Снежная королева», Х.К. Андерсен
- «Щелкунчик и мышиный король», Э.Т.А. Гофман
- «Дары волхвов», О. Генри
- «Серебряные коньки», М. Додж
Диккенс подогревает интерес
К выходу фильма «Скрудж» по повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» «Читай-город» изучил и продажи автора. В ноябре они выросли на 70% к ноябрю 2025 года и на 60% к октябрю 2026 года. Сборник «Рождественские повести» вырос в 2,6 раза по сравнению с октябрём.