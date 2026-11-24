Специалист «РКС-Самара», лаборант испытательной химико-бактериологической лаборатории сточных вод (ИХБЛСВ) Светлана Ивонина заняла II место во Всероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» в 2024-2025 годах. Торжественная церемония награждения призёров состоялась в Москве, в здании Федерации независимых профсоюзов России.

Конкурсная борьба в этом году была особенно напряжённой: участвовали 94 сотрудника из 16 общероссийских и межрегиональных профсоюзов. Комиссия проверяла эффективность работы по 11 показателям, взаимодействие с органами общественного и государственного надзора. Работу Светланы Ивониной высоко оценили за неформальное отношение, принципиальную позицию, системный подход к проверкам и своевременное выявление потенциальных рисков. Это особенно важно для химико-бактериологической лаборатории, где применяются химические реактивы и ведётся взаимодействие с биологическими средами.

Успех Светланы Анатольевны — закономерный результат системной работы, которая ведётся на всём предприятии. В «РКС-Самара» уделяется большое внимание охране труда, безопасность является безусловным приоритетом для всех категорий персонала. На предприятии регулярно проводятся инструктажи, практические тренинги и учения, приветствуется нестандартный, творческий подход, чтобы всегда удерживать внимание на безопасности.