В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.
40% участников исследования не согласились бы на трудоустройство с зарплатой в конверте. Готовы работать по «серым» схемам 35%, еще 25% затруднились с ответом.
Не готовы работать на полулегальных условиях 35% мужчин и 45% женщин. Потенциально согласны на оформление в обход закона 40% представителей сильного пола и 30% горожанок.
Больше противников «серых» зарплат среди граждан в возрасте от 45 лет.
Самарцы с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц выступают против зарплат в конверте чаще тех, кто зарабатывает меньше.
Подробнее о том, какие риски несут «серые» выплаты и как от них защититься, читайте в нашем материале.
Время проведения: 13—18 ноября 2026 года