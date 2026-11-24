В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



40% участников исследования не согласились бы на трудоустройство с зарплатой в конверте. Готовы работать по «серым» схемам 35%, еще 25% затруднились с ответом.



Не готовы работать на полулегальных условиях 35% мужчин и 45% женщин. Потенциально согласны на оформление в обход закона 40% представителей сильного пола и 30% горожанок.



Больше противников «серых» зарплат среди граждан в возрасте от 45 лет.



Самарцы с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц выступают против зарплат в конверте чаще тех, кто зарабатывает меньше.



Подробнее о том, какие риски несут «серые» выплаты и как от них защититься, читайте в нашем материале.





Время проведения: 13—18 ноября 2026 года

