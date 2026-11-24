Специалисты зафиксировали 39 случаев превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в жилом районе Волгарь в Самаре. Замеры проводили с 7:00 20 ноября до 7:00 23 ноября, сообщили в Приволжском УГМС.

Максимальный показатель содержания сероводорода в воздухе за это время достиг 5,4 ПДК. При этом в других городах Самарской области — Тольятти, Чапаевске, Сызрани, Отрадном и Новокуйбышевске — стационарные пункты наблюдения не выявили отклонений от санитарных норм, а уровень загрязнения воздуха там оценили как низкий.

Радиационная обстановка в регионе остается стабильной и находится в пределах естественного фона, пишет Самарская газета.