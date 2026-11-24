В России объявили стоимость прокатного удостоверения для иностранных фильмов — компенсационный платёж в рамках квотирования будет составлять 5 млн рублей, для анимации — 3 млн рублей, приводит ТАСС текст законопроекта о квотировании зарубежного кино.

Согласно документу, в число исключений войдут фильмы государств ЕАЭС, лауреаты кинофестивалей из перечня правительства и фильмы, обнародованные до 1993 года.

Без внесения платежа прокатное удостоверение выдаваться не будет.

Средства направят на «мониторинг показа фильмов», в который входит контроль за расписанием кинотеатров.

Кроме того, законотворцы предложили ввести отчисления на развитие отечественного кино — получатель прокатного удостоверения на иностранный фильм ежеквартально должен будет уплачивать 10% от общей суммы кассовых сборов фильма в кинотеатрах за квартал.