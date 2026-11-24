Режим повышенной готовности действует в центре Самары с 20 ноября. Причиной стала угроза обрушения аварийного здания на улице Ленинградской, 108–110 (литеры В, в, в1). Соответствующее постановление опубликовано мэрией 21 ноября.

С 2021 года дом имеет статус выявленного объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба мещан Коноваловых». Здание было построено в конце XIX века и подлежит реконструкции.

В документе также определена граница территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация. Она охватывает участок в пределах 0,5 метра по периметру многоквартирного дома, пишет Самарская газета.