28 ноября в 16.00 в Третьяковской галерее в Самаре пройдет мероприятие проекта «ВООПИиК покажет». Профессор, заведующий кафедрой «Архитектура» СамГТУ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Виталий Самогоров прочитает лекцию «Безымянка: будущее без прошлого?» (12+). Вход свободный, по регистрации.

Самарская Безымянка стоит перед угрозой реализации проектов комплексного развития территории (КРТ). Они ориентированы на высотную застройку и могут привести к уничтожению советского архитектурного наследия района. В связи с этим особенно актуальной становится экспертная оценка историко-культурной ценности территории и определение объектов и локаций, которые необходимо сохранить.

Виталий Самогоров проведет экскурс в историю архитектурно-градостроительного формирования уникального феномена 1930–1950-х – соцгорода Безымянка. Акцент будет сделан на наиболее ценных архитектурно-градостроительных артефактах, составляющих композиционно-смысловой каркас этого района Самары – важнейшего для сохранения городской идентичности.

Лекция продолжает цикл событий просветительского проекта «ВООПИиК покажет» Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мероприятие организовано при поддержке Третьяковской галереи в Самаре.